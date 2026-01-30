Il Cremlino ridimensiona la tregua chiesta dagli Usa Trump | Putin e Zelensky si odiano ma ci avviciniamo a un accordo

Il Cremlino ha subito fatto sapere che la tregua richiesta dagli Stati Uniti non è più in discussione. Trump aveva parlato di una tregua di una settimana tra Russia e Ucraina, ma le parole di Mosca sono state chiare: niente accordo in vista. Nel frattempo, Trump ha commentato che Putin e Zelensky si odiano, ma ci sono segnali che un’intesa potrebbe comunque essere vicina. La situazione resta incerta e ancora molto sfuggente.

Trump aveva parlato di una tregua di una settimana negli attacchi russi sull'Ucraina concordata con Vladimir Putin, è stato ridimensionato dal Cremlino. Il presidente Usa, ha precisato il portavoce Dmitry Peskov, ha chiesto una sospensione degli attacchi sulla sola Kiev, che durerà fino a domenica, quando ad Abu Dhabi è prevista la ripresa dei negoziati di pace. Ma Trump è tornato a dirsi fiducioso. Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "si odiano, e questo rende le cose molto difficili, ma penso che ci stiamo avvicinando molto a raggiungere un accordo", ha assicurato il tycoon. Trump aveva detto giovedì che Putin era stato "molto carino" nell'accogliere la sua richiesta di sospendere "per una settimana" gli attacchi, in considerazione di un'ondata di gelo prevista nei prossimi giorni sull' Ucraina, con temperature fino a 30 gradi sotto zero.

