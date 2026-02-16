Stati Uniti e Iran tra diplomazia e tensioni | il negoziato resta la priorità ma l’opzione militare non è esclusa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli Stati Uniti puntano a raggiungere un accordo con l’Iran sul programma nucleare e missilistico, ma la possibilità di un intervento militare resta sullo sfondo. In questo scenario, non solo Washington ma anche Israele avrebbe un ruolo centrale nella strategia delineata dalle recenti indiscrezioni. Il ruolo di Israele e il sostegno americano Secondo quanto riportato dall’emittente CBS, durante un incontro avvenuto a Mar-a-Lago lo scorso dicembre, il presidente Donald Trump avrebbe comunicato al premier israeliano Benjamin Netanyahu che gli Stati Uniti sarebbero pronti a sostenere eventuali attacchi israeliani contro il programma missilistico balistico iraniano, qualora i negoziati non portassero a un’intesa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Il recente comportamento di Donald Trump nei confronti dell’Iran suggerisce un rallentamento delle tensioni, con il congelamento temporaneo di un possibile attacco militare.

Venerdì mattina a Muscat si sono incontrati rappresentanti dell’Iran e degli Stati Uniti, segnando un passo verso una possibile distensione dopo mesi di tensioni diplomatiche.

