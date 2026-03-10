Il pulsante rosso di Trump gli Epstein Files e le Borse che crollano | cosa c’è nel video di propaganda in stile Lego della Tv di Stato iraniana

Un video di propaganda in stile Lego prodotto dalla Tv di Stato iraniana mostra un’animazione con immagini di un pulsante rosso associato a Trump, riferimenti ai cosiddetti Epstein Files e alle conseguenze di un crollo delle Borse. Nel video, si alternano scene di missili e droni che attraversano il cielo del Medio Oriente, mentre si evidenziano tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Mentre missili e droni continuano a volare per i cieli del Medio Oriente lasciando dietro di sé una scia di distruzione, la guerra in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran si combatte anche a colpi di propaganda. Dopo il video pubblicato dalla Casa Bianca con il remix della «Macarena» e quello dell’esercito israeliano che mostra le immagini dei bombardamenti a Teheran sulle note di «Danza Kuduro», anche la Repubblica Islamica va alla conquista di alleati e simpatizzanti sui social. Da qualche giorno sui social ha iniziato a circolare un video di animazione in stile Lego, con riproduzioni giocattolo di Donald Trump, bombe e aerei da guerra. La scena con gli Epstein Files. 🔗 Leggi su Open.online

