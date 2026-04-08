Trump e la frase che gela il mondo poi il colpo di scena | due settimane per evitare il peggio

Le tensioni tra le parti sembravano giunte al limite, con il rischio di un’escalation imminente. In pochi attimi, si è temuto il peggio, e l’orologio sembrava correre contro il tempo. Poi, un colpo di scena ha cambiato gli sviluppi, dando due settimane di margine per evitare conseguenze più gravi. La situazione rimane comunque molto delicata, e i prossimi giorni saranno cruciali per le decisioni da prendere.

Mancava pochissimo. Il tempo di guardare l’orologio e trattenere il fiato, mentre la paura di un’escalation sembrava scivolare da ipotesi a certezza. In quelle ore, tra messaggi durissimi e telefoni roventi, una sola domanda girava ovunque: davvero si sta per andare fino in fondo? La sensazione era quella di un mondo appeso a un filo, sospeso tra sollievo e diffidenza. E poi, all’improvviso, la notizia che sposta tutto: una pausa, una finestra stretta, un tentativo di fermare il conto alla rovescia prima che diventi irreversibile. La svolta all’ultimo minuto: stop temporaneo e diplomazia in corsa. A meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, arriva il cambio di passo: Teheran decide di riaprire lo Stretto di Hormuz e da qui prende forma una tregua di due settimane con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sul podio con il bronzo, poi la frase che gela l’arena: “L’ho tradita” (il retroscena che nessuno si aspettava)Ha pianto davanti alle telecamere, ha pianto sul podio con la medaglia di bronzo al collo nella 20 km individuale di biathlon a Milano-Cortina 2026.

Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riapre HormuzA meno di novanta minuti dalla scadenza dell’ultimatum, arriva la svolta che tiene il mondo sospeso tra sollievo e diffidenza: l’Iran riapre lo...

Temi più discussi: Le parole-choc di Trump: Questa notte un'intera civiltà morirà; Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Il discorso alla nazione di Trump ha dato poche risposte, e confuse; La minaccia di Trump all'Iran che ha 80 anni di storia.

Le parole-choc di Trump: «Questa notte un'intera civiltà morirà»Il presidente su Truth a proposito dell'ultimatum all'Iran che scatta alle 20 americane, le 2 di notte in Italia ... avvenire.it

Trump minaccia la Nato: Valuto seriamente l’uscita. L’America rompe il tabù e scarica l’EuropaLa frase arriva nel mezzo di una crisi internazionale che si allarga e, soprattutto, mentre i rapporti tra Washington e le capitali europee si stanno ... thesocialpost.it

Trump minaccia l’apocalisse sull’Iran per esorcizzare la propria x.com

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco di due settimane, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di spazzare via l’intera civiltà iraniana se non avesse permesso il passaggio delle navi co - facebook.com facebook