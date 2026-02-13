Ha pianto davanti alle telecamere, ha pianto sul podio con la medaglia di bronzo al collo nella 20 km individuale di biathlon a Milano-Cortina 2026. Sul podio con il bronzo, poi, una frase che ha gelato l’arena: “L’ho tradita”. È stata la stessa atleta a confessarlo pubblicamente, lasciando tutti senza parole e cambiando il significato di quella vittoria.

Ha pianto davanti alle telecamere, ha pianto sul podio con la medaglia di bronzo al collo nella 20 km individuale di biathlon a Milano-Cortina 2026. Tutti hanno pensato alla commozione per il risultato. Invece Sturla Holm Laegreid ha trasformato l’intervista post-gara in una confessione pubblica: ha ammesso in mondovisione di aver tradito la fidanzata. Una scelta che ha diviso l’opinione pubblica e sollevato una domanda delicata: è giusto usare il palcoscenico olimpico per questioni private? Il palcoscenico olimpico, da almeno un decennio, è spesso teatro di proposte di matrimonio e dichiarazioni romantiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sul podio con il bronzo, poi la frase che gela l’arena: “L’ho tradita” (il retroscena che nessuno si aspettava)

Selvaggia Lucarelli è al centro di un nuovo episodio al Grande Fratello Vip, con voci di un suo possibile coinvolgimento in studio richiesto da Pier Silvio.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Victory Selfie: un momento iconico sul podio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Lucia Dalmasso di bronzo a Livigno: un'azzurra torna sul podio in un PGS olimpico dopo 24 anni; Italia bronzo nel Pattinaggio di figura a squadre a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi.

Sul podio più alto. Michele Mariotti guiderà l’Orchestra della Rai. È il primo italianoNomina prestigiosa per il direttore pesarese cresciuto dentro il Rof. La sue parole: Questa formazione è un gioiello, peraltro con tanti giovani. I vertici della tv di Stato: Confermiamo l’attenzio ... msn.com

Sul podio in 5 Olimpiadi e poi il giornalismo alla Gazzetta: chi era la leggenda MangiarottiIl 25 maggio 2012 Edoardo Mangiarotti lasciava la pedana della vita, poche settimane dopo aver scavallato le 93 primavere. Intensissime, esaltanti, straordinarie. Ancora oggi il suo nome è davanti a q ... gazzetta.it

ITALIA ANCORA A PODIO NELLO SLITTINO! CUORE AZZURRO E BRONZO! Che emozione vedere i nostri Azzurri salire ancora sul podio! Alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva uno splendido bronzo nella staffetta a squadre di slittino, dietro Germani - facebook.com facebook

Ancora podio per l’Italia a #MilanoCortina2026 Bronzo nella staffetta a squadre di slittino con Hofer, Rieder-Kainzwaldner, Fischnaller e Vötter-Oberhofer. Per cinque dei sei atleti è la seconda medaglia di questa edizione. Oro alla Germania, argento all’Aust x.com