Sul podio con il bronzo poi la frase che gela l’arena | L’ho tradita il retroscena che nessuno si aspettava

Ha pianto davanti alle telecamere, ha pianto sul podio con la medaglia di bronzo al collo nella 20 km individuale di biathlon a Milano-Cortina 2026. Sul podio con il bronzo, poi, una frase che ha gelato l’arena: “L’ho tradita”. È stata la stessa atleta a confessarlo pubblicamente, lasciando tutti senza parole e cambiando il significato di quella vittoria.

Ha pianto davanti alle telecamere, ha pianto sul podio con la medaglia di bronzo al collo nella 20 km individuale di biathlon a Milano-Cortina 2026. Tutti hanno pensato alla commozione per il risultato. Invece Sturla Holm Laegreid ha trasformato l’intervista post-gara in una confessione pubblica: ha ammesso in mondovisione di aver tradito la fidanzata. Una scelta che ha diviso l’opinione pubblica e sollevato una domanda delicata: è giusto usare il palcoscenico olimpico per questioni private? Il palcoscenico olimpico, da almeno un decennio, è spesso teatro di proposte di matrimonio e dichiarazioni romantiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

