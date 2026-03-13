Iran l’isola di Kharg è il cuore del petrolio di Teheran | che succede se Trump attacca

L’isola di Kharg, situata nel Golfo Persico, è considerata un punto nevralgico per le esportazioni di petrolio dell’Iran. Gli Stati Uniti stanno pianificando di inviare circa 5000 soldati, tra cui 2200 Marines, a bordo di tre navi anfibie. La possibile operazione militare rappresenta un passaggio chiave nelle tensioni tra Teheran e Washington. La situazione rimane monitorata da vicino da tutti gli attori coinvolti nella regione.

(Adnkronos) – L'isola di Kharg nel mirino di Donald Trump? Gli Stati Uniti si preparano a inviare 5000 uomini, compresi 2200 Marines, a bordo di 3 navi anfibie. La prospettiva è un attacco all'isola iraniana di Kharg, nel Golfo Persico, che rappresenta il cuore dell'industria petrolifera di Teheran ed è uno dei bersagli economici più. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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