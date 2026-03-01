Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, interrompendo il passaggio di petrolio proveniente dall’Iran. Questa rotta rappresenta una via fondamentale per il trasporto marittimo di greggio. In queste ore di alta tensione, le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre i mercati internazionali reagiscono alle notizie di questa chiusura improvvisa.

Chiuso lo Stretto di Hormuz, rotta strategica per il trasporto marittimo di petrolio. Il condizionale, in queste ore di alta tensione, è d’obbligo. Ma senza dubbio, lo Stretto è da sempre utilizzato dall’Iran come merce di scambio nello scacchiere geopolitico, oggetto di ripetute minacce nei momenti di crisi più grave. Lo Stretto è un corridoio vitale che collega il Golfo con i mercati in Asia, Europa e Nord America, definito dall’Energy information administration statunitense (Eia), “uno dei più importanti colli di bottiglia petroliferi al mondo”. Si trova tra la costa dell’Iran e la penisola di Musandam, condivisa dagli Emirati Arabi Uniti e dal Governatorato di Musandam, un’exclave dell’Oman. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chiuso lo Stretto di Hormuz, cosa succede ora al petrolio dall’Iran

Chiuso lo stretto di Hormuz, l’Iran alza la posta in gioco al tavolo con gli UsaTeheran blocca temporaneamente il passaggio commerciale strategico, minacce alle portaerei americane.

Iran, chiuso lo Stretto di Hormuz: la mossa che scuote gli equilibri globaliL’Iran avrebbe chiuso lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da una fonte alla Reuters e rilanciato da diversi media iraniani.

Tutto quello che riguarda Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Lo Stretto è chiuso. L'Iran chiude Hormuz, il budello del petrolio che fa tremare i mercati (di C. Paudice); Pasdaran, 'chiuso lo Stretto di Hormuz, non è più sicuro'; Chiuso lo stretto di Hormuz, l'annuncio dei Pasdaran iraniani; Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz: cosa rischia il mercato petrolifero.

Chiuso lo stretto di Hormuz, a rischio un quinto del petrolio mondialeAttraverso lo stresso passa circa un quinto del petrolio consumato a livello globale, con una media di 20 milioni di barili al giorno. Stesso dicasi per il gas: circa un quinto del commercio monsiale ... rainews.it

Iran, chiuso lo Stretto di Hormuz: Teheran usa tutte le armi a disposizioneSi tratta di una decisione senza precedenti che contribuisce a delineare uno scenario di crisi lunga, che può avere conseguenze gravi per l'economia mondiale ... adnkronos.com

L'escalation in Medio Oriente spinge i Paesi esportatori a piani di emergenza per evitare shock energetici e il blocco dello stretto di Hormuz. - facebook.com facebook

Chiuso lo stretto di Hormuz, cosa succede ora Tensione su petrolio, Gnl e cripto. Come cambiano i prezzi x.com