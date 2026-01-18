Meloni sfida Trump sui dazi alla Groenlandia | Colpire chi manda truppe è un errore grave

La recente dichiarazione di Meloni mette in evidenza le tensioni tra Italia e Stati Uniti sulla questione dei dazi legati alla presenza militare in Groenlandia. La critica rivolata da Meloni a Trump, riguardo all’imposizione di tariffe su Paesi con truppe sul territorio groenlandese, segna un primo segnale di divergenza politica tra le due nazioni. Un tema che evidenzia le complessità delle relazioni internazionali e le implicazioni delle scelte commerciali e militari.

La pressione americana sui dazi contro i Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia crea la prima crepa politica tra Roma e Washington da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca. Da Seul, Giorgia Meloni rompe la cautela dei partner Ue e definisce la scelta degli Stati Uniti “un errore grave”, rivendicando il contributo italiano ed europeo alla sicurezza dell’area artica. Il giudizio è netto, più della formula diplomatica usata finora dai governi europei, e certifica l’esistenza di uno scontro vero. “Ho parlato con Trump e gli ho detto quello che penso”, dice la premier. È la frase che segna il cambio di tono. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Meloni critica i dazi Usa: “Un errore”. Telefonate con Trump e Nato sulla Groenlandia

Groenlandia, Meloni: “L’aumento dei dazi è un errore. Ho sentito Trump, bisogna evitare una escalation”

La premier Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore e sottolineando la necessità di evitare escalation. Dopo aver parlato con Trump, ha evidenziato come tra Washington e Bruxelles si sia verificato un problema di comunicazione e comprensione, suggerendo l’importanza di un dialogo più chiaro per mantenere relazioni commerciali stabili e collaborative.

