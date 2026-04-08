Trump congela l’attacco | due settimane per trattare con l’Iran
Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di sospendere temporaneamente gli attacchi militari contro l’Iran, concedendo due settimane per avviare trattative. La decisione arriva poco prima di un ultimatum e include la condizione di riaprire lo stretto di Hormuz. La mossa modifica il piano iniziale di attacco e apre uno spazio di tempo per negoziati tra le parti coinvolte.
A meno di due ore dalla scadenza dell’ultimatum, è arrivata nella notte la svolta: Donald Trump ha annunciato su Truth la sospensione dei bombardamenti contro l’Iran per due settimane, aprendo a una finestra negoziale in cambio della riapertura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran. «Sulla base delle conversazioni con il primo ministro Shehbaz Sharif e il feldmaresciallo Asim Munir del Pakistan, durante le quali mi hanno chiesto di sospendere la forza distruttiva prevista per stanotte contro l’Iran, e a condizione che la Repubblica Islamica dell’Iran accetti la completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz, accetto di... 🔗 Leggi su Laverita.info
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Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran
Argomenti più discussi: Dalla notte della minaccia alle due settimane di tregua, Trump congela l’attacco e rilancia il negoziato; Trump congela l’attacco all’Iran sul filo dell’ultimatum: Teheran cede; Trump congela l’attacco: due settimane per trattare con l’Iran; Stati Uniti e Iran trovano l'intesa per un cessate il fuoco di due settimane. Trump: Gli Usa aiuteranno nella gestione del traffico nello Stretto di Hormuz.
Iran-Usa, stop alla guerra: tregua di 2 settimane e Stretto di Hormuz riapreTrump: Ora c'è tempo per finalizzare l'intesa. Teheran: Gli Usa hanno accettato il nostro piano ... adnkronos.com
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