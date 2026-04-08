Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di sospendere temporaneamente gli attacchi militari contro l’Iran, concedendo due settimane per avviare trattative. La decisione arriva poco prima di un ultimatum e include la condizione di riaprire lo stretto di Hormuz. La mossa modifica il piano iniziale di attacco e apre uno spazio di tempo per negoziati tra le parti coinvolte.

A meno di due ore dalla scadenza dell’ultimatum, è arrivata nella notte la svolta: Donald Trump ha annunciato su Truth la sospensione dei bombardamenti contro l’Iran per due settimane, aprendo a una finestra negoziale in cambio della riapertura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran. «Sulla base delle conversazioni con il primo ministro Shehbaz Sharif e il feldmaresciallo Asim Munir del Pakistan, durante le quali mi hanno chiesto di sospendere la forza distruttiva prevista per stanotte contro l’Iran, e a condizione che la Repubblica Islamica dell’Iran accetti la completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz, accetto di... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump congela l’attacco: due settimane per trattare con l’Iran

"L'Iran ferma 800 esecuzioni", Trump congela l'attacco. Sanzioni ai responsabili della repressioneWashington ha chiarito che continuerà a «monitorare la situazione», minacciando «gravi conseguenze se le uccisioni continueranno», ma l’impressione è...

Guerra Iran ultime notizie, tregua di due settimane: festa in strada a Teheran. Ma il Bahrein è sotto attacco. Trump: “L’accordo è vittoria Usa al 100%”Roma, 8 aprile 2026 – Bandiere tricolori dell'Iran in piazza nella notte a Teheran e in altre città dopo l'annuncio di un cessate il fuoco di due...

Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

Argomenti più discussi: Dalla notte della minaccia alle due settimane di tregua, Trump congela l’attacco e rilancia il negoziato; Trump congela l’attacco all’Iran sul filo dell’ultimatum: Teheran cede; Trump congela l’attacco: due settimane per trattare con l’Iran; Stati Uniti e Iran trovano l'intesa per un cessate il fuoco di due settimane. Trump: Gli Usa aiuteranno nella gestione del traffico nello Stretto di Hormuz.

Iran-Usa, stop alla guerra: tregua di 2 settimane e Stretto di Hormuz riapreTrump: Ora c'è tempo per finalizzare l'intesa. Teheran: Gli Usa hanno accettato il nostro piano ... adnkronos.com

Trump congela i bombardamenti per due settimane: cosa c'è dietro il dietrofront del presidente Usa - facebook.com facebook

Iran: Trump congela per altri dieci giorni i raid contro le infrastrutture energetiche, ma l’escalation continua x.com