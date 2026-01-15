L' Iran ferma 800 esecuzioni Trump congela l' attacco Sanzioni ai responsabili della repressione

L’Iran ha annunciato di aver fermato 800 esecuzioni, una decisione che sembra segnare una temporanea battuta d’arresto nelle tensioni con gli Stati Uniti. La Casa Bianca ha confermato questa misura, mentre Donald Trump ha deciso di congelare un attacco militare previsto. Contestualmente, sono state adottate sanzioni nei confronti dei responsabili della repressione, evidenziando l’attenzione internazionale sulla situazione nel paese.

L' escalation militare tra Iran e Stati Uniti registra un rallentamento, almeno in apparenza. Teheran «ha fermato 800 esecuzioni», ha annunciato la Casa Bianca, confermando le dichiarazioni precedenti del regime. Washington ha chiarito che continuerà a «monitorare la situazione», minacciando «gravi conseguenze se le uccisioni continueranno», ma l'impressione è che il temuto attacco sia per il momento congelato.

Alta tensione L'Iran ferma le esecuzioni e apre i cieli, ma intanto arrivano nuove sanzioni dagli USA - Il regime ha annunciato che non sono previste esecuzioni, confermando in parte le notizie arrivate al presi ... bluewin.ch

L'Iran ferma le esecuzioni e apre i cieli, nuove sanzioni Usa. Mattarella: 'Efferato sterminio' - Il regime ha annunciato che non sono previste esecuzioni, confermando in parte le notizie arrivate a Donald Trump, che a sua volta ha dato l'impressione di voler congelare un attacco. ansa.it

Una voce ferma, senza retorica, che attraversa quarant’anni di storia iraniana e arriva fino al Cremasco. Shirin Abbasiasbagh racconta un Paese in cui la protesta è diventata consapevolezza collettiva e la paura ha lasciato spazio alla determinazione. Non un - facebook.com facebook

#Iran Non si ferma la repressione: 3.000 morti secondo il regime, 12mila per l'opposizione. Di certo il più grande massacro della storia recente della Repubblica Islamica. Trump scrive ai manifestanti: "Arriviamo". La Farnesina convoca l'ambasciatore di Teher x.com

