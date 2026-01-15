L' Iran ferma 800 esecuzioni Trump congela l' attacco Sanzioni ai responsabili della repressione

Da feedpress.me 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran ha annunciato di aver fermato 800 esecuzioni, una decisione che sembra segnare una temporanea battuta d’arresto nelle tensioni con gli Stati Uniti. La Casa Bianca ha confermato questa misura, mentre Donald Trump ha deciso di congelare un attacco militare previsto. Contestualmente, sono state adottate sanzioni nei confronti dei responsabili della repressione, evidenziando l’attenzione internazionale sulla situazione nel paese.

L’ escalation militare tra Iran e Stati Uniti registra un rallentamento, almeno in apparenza. Teheran «ha fermato 800 esecuzioni», ha annunciato la Casa Bianca, confermando le dichiarazioni precedenti del regime. Washington ha chiarito che continuerà a «monitorare la situazione», minacciando «gravi conseguenze se le uccisioni continueranno», ma l’impressione è che il temuto attacco sia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l iran ferma 800 esecuzioni trump congela l attacco sanzioni ai responsabili della repressione

© Feedpress.me - "L'Iran ferma 800 esecuzioni", Trump congela l'attacco. Sanzioni ai responsabili della repressione

Leggi anche: Iran: Magi, 'Italia promuova sanzioni contro responsabili repressione'

Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: Teheran: “Trump ci ha informati che non attaccherà”, Casa Bianca: “Fermate 800 esecuzioni, monitoriamo”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cresce la tensione tra Stati Uniti e Iran: in arrivo nuove sanzioni.

iran ferma 800 esecuzioniL'Iran ferma 800 esecuzioni, Trump congela l'attacco. Sanzioni ai responsabili della repressione - Washington ha chiarito che continuerà a «monitorare la situazione», minacciando «gravi conseguenze se le uccisioni continueranno», ma l’impressione è che il temuto attacco sia per il momento congelato ... msn.com

iran ferma 800 esecuzioniAlta tensione L'Iran ferma le esecuzioni e apre i cieli, ma intanto arrivano nuove sanzioni dagli USA - Il regime ha annunciato che non sono previste esecuzioni, confermando in parte le notizie arrivate al presi ... bluewin.ch

iran ferma 800 esecuzioniL'Iran ferma le esecuzioni e apre i cieli, nuove sanzioni Usa. Mattarella: 'Efferato sterminio' - Il regime ha annunciato che non sono previste esecuzioni, confermando in parte le notizie arrivate a Donald Trump, che a sua volta ha dato l'impressione di voler congelare un attacco. ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.