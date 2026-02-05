La reporter CNN chiede giustizia per Epstein Trump la attacca | Non hai mai sorriso

In un episodio che ha sorpreso molti, ieri nell’Ufficio Ovale della Casa Bianca si è verificato un momento teso tra una reporter CNN e il presidente Trump. La giornalista, che chiedeva giustizia per Epstein, è stata subito ripresa dal presidente, che le ha detto di non aver mai sorriso. La scena si è svolta davanti a telecamere e giornalisti presenti, lasciando tutti senza parole.

Nell'Ufficio Ovale della Casa Bianca si è consumata ieri una scena che ha lasciato attoniti osservatori e colleghi giornalisti. Donald Trump ha attaccato verbalmente Kaitlan Collins, reporter della CNN, colpevole secondo il presidente di non sorridere mentre gli rivolgeva domande sulle vittime di Jeffrey Epstein e sulla giustizia ancora negata a molte di loro. L'episodio si è verificato durante un incontro con i giornalisti, quando Collins ha cercato di porre una domanda diretta e legittima: cosa avrebbe detto il presidente ai sopravvissuti agli abusi che sentono di non aver ancora ottenuto giustizia.

