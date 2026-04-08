Tregua Iran-Usa Trump si arrabbia per la nota di Teheran | E’ falsa e Cnn abbocca

Dopo aver annunciato una tregua di due settimane con l’Iran, il presidente degli Stati Uniti ha espresso fastidio per una nota di Teheran definendola falsa, criticando anche la copertura della CNN. La Casa Bianca ha dichiarato che l’accordo congelerebbe le tensioni e riaprirebbe lo Stretto di Hormuz. La portavoce ha commentato che si tratta di un risultato favorevole per gli Stati Uniti.

(Adnkronos) – Donald Trump annuncia la tregua di due settimane con l'Iran e poi si arrabbia subito. Il presidente degli Stati Uniti dice sì all'accordo che congela la guerra e riapre lo Stretto di Hormuz: per la Casa Bianca, come dice la portavoce Karoline Leavitt, è un successo per gli Usa. La Cnn e il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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#Tregua Dopo l'annuncio del cessate il fuoco nella guerra di USA-Israele contro Iran, il prezzo del #petrolio crolla. Il WTI arriva a perdere fino al 18% scendendo ben sotto i 100 dollari al barile, a 93,03 dollari. I future sul Brent sono scesi di circa il 6% a 103,4 - facebook.com facebook