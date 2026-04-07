Iran il giorno della distruzione totale | Trump è assetato di sangue Il presidente Pezeshkian | 14 milioni pronti al sacrificio – La diretta

Il 7 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato la minaccia di una distruzione totale dell’Iran, annunciando un’azione militare imminente. Nel frattempo, un rappresentante iraniano ha affermato che 14 milioni di persone sarebbero pronte a sacrificarsi in risposta a questa minaccia. La situazione si è accesa con dichiarazioni che hanno suscitato preoccupazione a livello internazionale, mentre le tensioni tra i due paesi continuano a salire.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. Oggi l’Idf ha raccomandato ai cittadini iraniani di stare lontani dai treni e dalle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

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La minaccia del presidente degli Stati Uniti di bombardare l’Iran, un paese di circa 93 milioni di abitanti, «riportandolo all’età della pietra», ha fatto scalpore - facebook.com facebook

#Crosetto: situazione senza precedenti, non abbiamo imparato nulla #Iran x.com