Trump annuncia la tregua in Iran sospesi i bombardamenti

Da cdn.ilfaroonline.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato una tregua di due settimane con l’Iran, sospendendo temporaneamente i bombardamenti in Medio Oriente. La sospensione delle operazioni militari è stata comunicata in seguito alla richiesta di riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran. La decisione entra in vigore immediatamente e rappresenta un possibile passo verso una riduzione dei conflitti nella regione.

Washington, 7 aprile 2026 – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l’Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul social Truth. La svolta arriva a meno di 2 ore dalla deadline fissata dal presidente degli Stati Uniti e dal prospettato ‘attacco totale’ alle centrali elettriche e alle infrastrutture energetiche della Repubblica islamica. Il countdown si ferma prima delle 2 del mattino italiane dell’8 aprile, il limite fissato da Trump. La fumata bianca, seppur provvisoria, evita almeno per ora un’ulteriore escalation che per ore è apparsa inevitabile. Trump: “Un’intera civiltà morirà stanotte”. Il Papa: “Parole inaccettabili”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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