Trump annuncia la tregua in Iran sospesi i bombardamenti

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato una tregua di due settimane con l’Iran, sospendendo temporaneamente i bombardamenti in Medio Oriente. La sospensione delle operazioni militari è stata comunicata in seguito alla richiesta di riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran. La decisione entra in vigore immediatamente e rappresenta un possibile passo verso una riduzione dei conflitti nella regione.

Washington, 7 aprile 2026 – Tregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l’Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul social Truth. La svolta arriva a meno di 2 ore dalla deadline fissata dal presidente degli Stati Uniti e dal prospettato ‘attacco totale’ alle centrali elettriche e alle infrastrutture energetiche della Repubblica islamica. Il countdown si ferma prima delle 2 del mattino italiane dell’8 aprile, il limite fissato da Trump. La fumata bianca, seppur provvisoria, evita almeno per ora un’ulteriore escalation che per ore è apparsa inevitabile. Trump: “Un’intera civiltà morirà stanotte”. Il Papa: “Parole inaccettabili”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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USA-Iran: tregua di 45 giorni per evitare i bombardamentiStati Uniti, Iran e mediatori regionali stanno negoziando un cessate il fuoco di 45 giorni per interrompere le ostilità e gettare le basi per una...

Trump accusa Teheran per il bombardamento della scuola femminile in Iran

Temi più discussi: Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Trump parla di tregua con l’Iran ma Teheran smentisce tutto; Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro.

Trump: Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di HormuzTregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul social Truth. La svolta arriva a meno di 2 ore dalla deadline fissat ... adnkronos.com

Israele e Iran hanno violato la tregua, non sanno cosa fanno, dice TrumpIl presidente americano furioso dopo l'annuncio di un cessate il fuoco che non è stato rispettato. La telefonata con Netanyahu e le accuse reciproche tra Teheran e Tel Aviv, che alla fine accettano la ... ilfoglio.it

Donald Trump annuncia una tregua di due settimane con l’Iran Il presidente Usa afferma di voler sospendere bombardamenti e attacchi per aprire una fase di cessate il fuoco bilaterale, sostenendo che gli obiettivi militari sono stati già raggiunti e superati. Lla facebook

un'intera civiltà morirà stanotte annuncia #Trump che chiede apertura di Hormutz. #Iran ha chiuso tutti i canali di comunicazione con gli Usa.Siamo davanti a un'escalation senza precedenti tra Usa e Iran con conseguenze mondiali. x.com