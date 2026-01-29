Da giorni si parla di una possibile tregua in Ucraina, con notizie che arrivano da blogger russi e media ucraini. Si parla di una sospensione dei bombardamenti che potrebbe iniziare già oggi, anche se il Cremlino non ha ancora confermato nulla. Zelensky ha ringraziato Trump per aver sospeso le operazioni militari, sperando in un miglioramento della situazione. La situazione resta ancora molto incerta, ma l’attenzione si concentra su questa possibile pausa nei combattimenti.

Una settimana di sospensione dei bombardamenti in Ucraina potrebbe iniziare già oggi, secondo quanto riportano blogger russi e media ucraini, anche se il Cremlino non ha fornito conferme ufficiali. La tregua, definita “energetica”, mira a proteggere le infrastrutture critiche e garantire approvvigionamento di energia durante il periodo di freddo intenso che sta colpendo il Paese, con temperature previste fino a -30 gradi in alcune regioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato pubblicamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la “dichiarazione importante” in cui il leader statunitense ha annunciato di aver chiesto a Vladimir Putin di sospendere i bombardamenti per una settimana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ucraina, tregua energetica e diplomazia internazionale: Zelensky ringrazia Trump per la sospensione dei bombardamenti

Dopo l'incontro a Mar-a-Lago, il presidente ucraino Zelensky ha espresso gratitudine a Donald Trump, sottolineando i risultati raggiunti e la disponibilità dell'Ucraina alla pace.

Il presidente ucraino Zelensky ha inviato agli Stati Uniti un piano di pace aggiornato, frutto dei recenti colloqui con i leader europei a Londra.

