USA-Iran | tregua di 45 giorni per evitare i bombardamenti

Gli Stati Uniti, l’Iran e alcuni mediatori regionali stanno negoziando un accordo di cessate il fuoco di 45 giorni. L’obiettivo è fermare le ostilità e creare le condizioni per un accordo di pace duraturo. I negoziati in corso coinvolgono rappresentanti di entrambe le parti e sono concentrati sulla definizione di un’intesa temporanea. La proposta di tregua mira a ridurre le tensioni nella regione e a prevenire ulteriori escalation.

Stati Uniti, Iran e mediatori regionali stanno negoziando un cessate il fuoco di 45 giorni per interrompere le ostilità e gettare le basi per una pace definitiva. L’accordo, attualmente in discussione, mira a evitare un’escalation militare imminente attraverso un piano strutturato in due fasi. Il primo step prevede una tregua temporanea della durata di 45 giorni, periodo durante il quale le parti impegnate nel conflitto dovrebbero negoziare i termini per la chiusura totale della guerra. Qualora i colloqui richiedessero più tempo per giungere a una risoluzione, tale sospensione delle ostilità potrebbe essere prorogata. La seconda fase del progetto si focalizzerebbe invece sulla stesura e l’attuazione di un accordo finale che ponga definitivamente fine allo scontro bellico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA-Iran: tregua di 45 giorni per evitare i bombardamenti Iran: Usa, 15 giorni per evitare l’escalation. F-35 in volo, IsraeleIran, Trump valuta un ‘mini attacco’ per spingere Teheran all’accordo Washington, 20 febbraio 2026 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump... Leggi anche: Tregua del gelo a Kiev, sette giorni senza bombardamenti russi. Trump assicura: “Ho convinto Putin” Attacco all'Iran, altra notte di bombardamenti - 1mattina News 03/03/2026 Temi più discussi: Iran: richieste delle parti inaccettabili, la tregua si allontana; Iran rifiuta tregua di 48 ore proposta da Usa. Teheran abbatte due aerei d'attacco americani; Media Iran, 'Teheran ha respinto proposta Usa di 48 ore di tregua'; Iran, Trump: Su richiesta del governo iraniano estensione della tregua fino al 6 aprile. Hormuz, precipitato un secondo caccia Usa. Media: «Iran rifiuta proposta di 48 ore di tregua». Trump: abbattimento jet non influirà sui negoziatiMissili lanciati nella notte dall'Iran verso il territorio israeliano. I sistemi di difesa aerea di Tel Aviv sono in azione per intercettare l'attacco. Secondo recenti ... leggo.it Medio Oriente, escalation senza tregua: recuperato pilota Usa in Iran, missili su Israele e GolfoNuovo capitolo nella crisi in Medio Oriente, con sviluppi militari che segnano un’ulteriore escalation del conflitto. Secondo quanto riferito da Axios, le ... laprimapagina.it Donald Trump minaccia di colpire "martedì" le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. "Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il m facebook ANSA Il blackout di internet in Iran, imposto subito dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele al Paese il 28 febbraio, è ora il più lungo mai registrato a livello nazionale, secondo l'organizzazione di monitoraggio NetBlocks. x.com