Il Pakistan sul cessate il fuoco | Stop due settimane e si riapra Hormuz Trump e la civiltà da cancellare in Iran | Siamo in trattative accese – La diretta

Il Pakistan ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane con l’obiettivo di riaprire lo Stretto di Hormuz. Intanto, negli Stati Uniti, il presidente ha dichiarato di essere in trattative intense con l’Iran, aggiungendo che il paese sta cercando di cancellare la civiltà iraniana. La situazione rimane tesa, con tensioni tra le parti e dichiarazioni forti da entrambe le sponde.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. Oggi l’Idf ha raccomandato ai cittadini iraniani di stare lontani dai treni e dalle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online

Il Pakistan sul cessate il fuoco: «Stop due settimane e si riapra Hormuz». Trump e la «civiltà da cancellare» in Iran: «Ora trattative accese» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».

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A #PingPong Michele Valensise “Insieme al Pakistan anche la Turchia e l’Egitto stanno svolgendo un lavoro delicato, tenace e discreto per avvicinare le posizioni tra USA ed Iran, al di là delle resistenze dichiarate che vediamo ogni giorno”. Su @Radio1Rai x.com