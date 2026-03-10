Roma | sequestrati beni per mezzo milione di euro a narcotrafficante

Questa mattina a Roma, i carabinieri del nucleo investigativo hanno sequestrato beni per oltre mezzo milione di euro a un narcotrafficante locale già sottoposto a misura cautelare. L’operazione ha riguardato il sequestro preventivo di proprietà e risorse finanziarie riconducibili all’indagato. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità legata allo spaccio di droga nella capitale.

Questa mattina, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno eseguito un sequestro preventivo di beni del valore superiore a mezzo milione di euro, a carico di un narcotrafficante romano già sottoposto a misura cautelare. L’operazione è stata condotta in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Roma, nell’ambito di un’indagine avviata nel marzo dello scorso anno. Dettagli del Sequestro. I giudici hanno disposto il sequestro di diverse unità immobiliari situate a Monte Compatri, oltre a veicoli di lusso e motociclette. Sono stati bloccati anche conti correnti riconducibili al trafficante e al suo nucleo familiare. Tra i beni sequestrati figurano ben 42 borse di prestigiose maison di moda, a testimonianza del tenore di vita elevato del soggetto coinvolto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

