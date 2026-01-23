caltanissetta spacciatore vicino a cosa nostra sequestrati beni per un milione di euro

La polizia di Caltanissetta ha sequestrato beni per circa un milione di euro a un pregiudicato ritenuto collegato a Cosa nostra. L'operazione fa parte di un’indagine volta a contrastare il traffico di droga e le attività criminali nell’area. La misura si inserisce nelle azioni di contrasto alle organizzazioni mafiose, con l’obiettivo di indebolire le loro risorse economiche.

Operazione contro un soggetto vicino a Cosa nostra. La polizia di Caltanissetta ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di circa un milione di euro nei confronti di un pregiudicato ritenuto vicino ad ambienti di Cosa nostra. Il provvedimento del Tribunale e il supporto investigativo. Il sequestro è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale Nisseno, su proposta congiunta del procuratore della Repubblica e del questore. L'esecuzione del provvedimento è avvenuta con il supporto della Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con sede a Roma**.

