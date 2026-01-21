Tentativi di furto e truffe | anziani nel mirino in via Aleardi

A via Aleardi, le segnalazioni di tentativi di furto e truffe coinvolgono spesso anziani che si trovano a fare la spesa. Vari episodi sono stati denunciati, alcuni con esiti positivi per i malintenzionati, altri sventati o sfuggiti. La situazione desta preoccupazione tra i residenti e richiede attenzione per garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili nella zona.

E’ l’incubo degli anziani che vanno a fare la spesa nella zona di via Aleardi. Non mancano le segnalazioni di tentativi di furto e truffe nella zona a opera di questo soggetto, che in diverse occasioni sarebbe riuscito a mettere a segno il colpo, in altre pur scoperto, sarebbe comunque riuscito a scappare. Il modo di agire più o meno è sempre lo stesso: si apposta nei pressi dell’ascensore che porta al supermercato, poi prova a rubare agli anziani che lo usano per salire e scendere dal supermercato, magari carichi della spesa. Non c’è verso di risolvere, nonostante anche alcuni addetti del supermercato abbiano provato a dissuaderlo dall’avventarsi contro le persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

