truffe ad anziani e frodi informatiche i carabinieri al lavoro

I carabinieri di Ferrara, insieme ai colleghi di Fermo, hanno arrestato un uomo di 36 anni accusato di aver commesso una truffa aggravata ai danni di una residente a Poggio Renatico, nel comune di Bologna. L’operazione è parte di un’azione più ampia contro le truffe agli anziani e le frodi informatiche che vede coinvolte diverse forze dell’ordine in varie regioni.

Truffe ad anziani, a Bologna i carabinieri di Ferrara, con i colleghi di Fermo, hanno arrestato un 36enne ritenuto responsabile di una truffa aggravata messa in atto a Poggio Renatico (Fe) ai danni di una residente. Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata convinta telefonicamente da un sedicente appartenente alle forze dell’ordine circa la necessità di verificare l’eventuale origine illecita del denaro custodito in casa. Raggirata, la donna aveva consegnato 650 euro in contanti e vari monili in oro. L’autore del reato è stato intercettato e bloccato a Bologna mentre tentava la fuga; la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita, mentre l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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