Camorra & truffe longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche

Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri hanno arrestato 16 persone appartenenti al clan Mazzarella, colpite da un’operazione contro le attività illecite legate alla camorra e alle truffe informatiche. L'azione si è concentrata sulla repressione di un sistema di criminalità organizzata che si avvale di metodi digitali per perpetrare le frodi. L’intervento ha coinvolto numerosi reparti dell’Arma e ha portato al sequestro di vari strumenti digitali e documenti.

Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella. Misura per 16 persone. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea, a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. L'articolo Camorra & truffe, longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Camorra & truffe, longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche Articoli correlati Nuove frontiere delle frodi informatiche, blitz dei carabinieri all'alba: misure cautelari per 16 personeL'attività degli organi inquirenti ha consentito di documentare truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di... Frodi informatiche: smantellata centrale delle truffe, 8 misure cautelariIn data odierna i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre... Camorra & truffe, Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella. Misura per 16 persone Contenuti utili per approfondire Camorra amp truffe longa manus della... Temi più discussi: Camorra e truffe: indagine e arresti; La mano della camorra sulle truffe informatiche: arrestati 16 affiliati al clan Mazzarella; Camorra, così il clan svuotava i conti: colpo ai Mazzarella, 16 arresti e sequestri; Conti svuotati e frodi informatiche, colpo al clan Mazzarella: 16 misure cautelari. Camorra e truffe: indagine e arrestiCamorra e truffe, la longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche. Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella: misura per 16 persone a Napoli. Dalle ... ilmattino.it Camorra, così il clan svuotava i conti: colpo ai Mazzarella, 16 misure cautelariBlitz all’alba dei carabinieri. Documentate truffe attraverso attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito ... msn.com NanoTV. . ULTIM’ORA - *Camorra & truffe, longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche. Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella. Misura per 16 persone* Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di - facebook.com facebook Catturato dai Carabinieri a Napoli il latitante di camorra Ciro Grassia, esponente apicale del clan “Rinaldi” di San Giovanni a Teduccio. L’uomo, irreperibile da giugno 2025, dovrà ora rispondere del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. x.com