Una nuova truffa si diffonde attraverso un SMS contenente sei cifre, che provoca la perdita definitiva dell’accesso a WhatsApp. Chi riceve il messaggio si trova di fronte a una richiesta di inserimento di un codice, spesso spacciato per un’autenticazione, ma in realtà è parte di un raggiro. Il messaggio può arrivare da conoscenti o sconosciuti e mette in guardia sull’importanza di riconoscere questa minaccia.

Immagina questa scena: stai scorrendo le chat quando ti arriva un messaggio da tua sorella, un amico d’infanzia o un collega con cui parli tutti i giorni. Il testo è semplice, quasi banale: “ Scusa, ti ho mandato per sbaglio un codice via SMS. Me lo rigiri? È urgente “. In quel preciso istante, probabilmente senza nemmeno pensarci troppo, controlli i messaggi, trovi sei cifre appena arrivate e le inoltri. Quel gesto, compiuto in buona fede, ti costerà l’accesso al tuo account WhatsApp. E tutto accadrà in meno di un minuto. Si tratta di uno schema di phishing che sta dilagando in Italia e nel resto del mondo, sfruttando il meccanismo psicologico più potente che esista: la fiducia verso le persone che conosciamo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un SMS con 6 cifre e perdi WhatsApp per sempre: come riconoscere la nuova truffa (e proteggersi)

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