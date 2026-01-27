La truffa delle tre campanelle è al centro di un avviso cittadino rivolto ai turisti. Attraverso volantini e locandine, le autorità di Firenze intendono mettere in guardia contro questa frode, invitando a evitare di parteciparvi. La campagna di sensibilizzazione, promossa dal Comune e dalle associazioni di categoria, mira a proteggere i visitatori da possibili truffe e a mantenere un ambiente turistico sicuro.

Firenze, 27 gennaio 2026 - "Non partecipare al gioco, è una truffa". È l'alert lanciato dalla campagna di comunicazione promossa dal Comune insieme alle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato. L’iniziativa, discussa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevede la consegna di volantini e locandine ai negozianti, ristoratori e altri gestori di attività in centro, in particolare nella zona più gettonata dai truffatori ovvero l'area di piazza Duomo-Borgo San Lorenzo-piazza San Lorenzo. Previsti anche manifesti sul circuito delle affissioni comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Occhio alla truffa delle tre campanelle: ora volantini e locandine per mettere in guardia i turisti, di cosa si tratta

Approfondimenti su Firenze Truffa

Nella serata di ieri, la polizia locale di Roma ha fermato quattro persone nel centro storico, accusate di tentare di truffare turisti e cittadini attraverso il gioco delle tre campanelle.

Nella zona centrale di Roma, tra Fontana di Trevi e Pantheon, la polizia locale ha smantellato un sistema di truffe basato sul gioco delle tre campanelle.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Firenze Truffa

Argomenti discussi: Whatsapp, occhio alla truffa dell'avvocato francese: come riconoscerla e come difendersi; L’ultima frontiera della truffa: occhio al codice whatsapp; Pronto, la chiamo dalla Questura: occhio alla nuova truffa telefonica; Campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani: il Comune di Pesaro aderisce anche per l’anno 2026.

Falsi messaggi dal Cup, occhio alla truffaContengono l'invito a contattare un fantomatico Centro Unico Primario. L'allarme lanciato da Anci e Punto Zero ... rainews.it

Non è il CUP a contattarvi: occhio alla truffa via SMS che vi azzera il creditoAttenzione alla truffa via SMS: non è il vero CUP a contattarvi, ma truffatori che spingono a farvi chiamare un numero a pagamento! tuttoandroid.net

Nuova truffa via mail: falso avviso PagoPA su multa per sosta vietata mira a rubare credenziali tramite phishing. Attenzione ai link sospetti. https://tech.everyeye.it/notizie/non-pagato-multa-truffa-occhio-finta-mail-pagopa-855049.htmlutm_medium=Social&ut - facebook.com facebook