Roma | truffa delle tre campanelle interviene ufficio immigrazione Questura

L’ufficio immigrazione della Questura di Roma ha scoperto che alcuni soggetti avevano messo in atto la truffa delle tre campanelle, dopo settimane di controlli e verifiche. La polizia ha identificato numerosi individui e ha analizzato i loro profili per capire come agivano. Durante le verifiche, sono stati trovati diversi sospetti che cercavano di ingannare anziani usando questa tecnica. Le operazioni sono state più frequenti negli ultimi giorni, con l’obiettivo di fermare questa frode.

Controlli ripetuti per settimane, identificazione e screening dei profili dei soggetti sottoposti a controlli a cura della Polizia di Stato e della Polizia di Roma Capitale sono stati i presupposti per l'avvio di una nuova strategia finalizzata al contrasto del fenomeno della cosiddetta "truffa delle tre campanelle". Questa iniziativa vede in campo l'Ufficio Immigrazione della Questura capitolina, il quale ha condotto un'attività mirata di analisi dei precedenti di polizia di tutti i soggetti che, nel corso del tempo, sono stati controllati in quanto sorpresi nella pratica fraudolenta, principalmente a danno di incauti turisti.