Quando lo sport diventa educazione

Lo sport diventa educazione grazie a un gemellaggio tra la scuola italiana e quella francese Stendhal, che ha portato a una giornata di attività condivisa. I ragazzi hanno partecipato a giochi, competizioni e momenti di svago, rafforzando il legame tra le due realtà scolastiche. La giornata ha coinvolto studenti di diverse età, creando un clima di allegria e collaborazione. I docenti hanno osservato come lo sport possa essere uno strumento importante per imparare valori e sviluppare il rispetto reciproco. La scuola continua a promuovere iniziative simili.

Tutto è iniziato con un gemellaggio con la scuola francese Stendhal e con una giornata sportiva condivisa, vissuta tra giochi, sorrisi ed entusiasmo. Un'esperienza semplice ma intensa, capace di accendere curiosità e partecipazione nei bambini e nelle bambine dell' Istituto Stoppani, che hanno potuto sperimentare lo sport come momento di incontro, scambio e crescita. In quella giornata, lingue diverse e culture differenti si sono intrecciate attraverso il movimento, dimostrando come lo sport riesca a superare confini e barriere, creando relazioni autentiche. In quell'occasione gli alunni hanno conosciuto un atleta straordinario, Daniele Cassioli, che, colpito dall'energia e dall'interesse dimostrati dai ragazzi, ha scelto di fare un dono speciale alla scuola: lo sci con cui aveva conquistato una medaglia d'oro.