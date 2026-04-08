Trova lo sconosciuto sul balcone che le forza la finestra allarme al 113 | bloccato

Da veneziatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha chiamato il 113 dopo aver visto un uomo sconosciuto sul balcone di un appartamento al primo piano a Marghera. L'individuo ha forzato la finestra a ribalta rimasta aperta, cercando di entrare nell'abitazione. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato l'uomo prima che potesse compiere ulteriori azioni. L'operazione di polizia è ancora in corso per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

Aveva notato la finestra a ribalta rimasta aperta in un'abitazione al primo piano a Marghera e a quel punto un fuorilegge intenzionato a far irruzione nell'immobile ha provato il colpo. Si è arrampicato al balcone, ha afferrato a mani nude il telaio dell'infisso provando a forzare energicamente i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Trova lo sconosciuto sul balcone che gli forza la finestra, allarme al 113: bloccatoAveva notato la finestra a ribalta rimasta aperta in un'abitazione al primo piano a Marghera e a quel punto un fuorilegge intenzionato a far...

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