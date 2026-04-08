Trova lo sconosciuto sul balcone che le forza la finestra allarme al 113 | bloccato

Una donna ha chiamato il 113 dopo aver visto un uomo sconosciuto sul balcone di un appartamento al primo piano a Marghera. L'individuo ha forzato la finestra a ribalta rimasta aperta, cercando di entrare nell'abitazione. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato l'uomo prima che potesse compiere ulteriori azioni. L'operazione di polizia è ancora in corso per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

Aveva notato la finestra a ribalta rimasta aperta in un'abitazione al primo piano a Marghera e a quel punto un fuorilegge intenzionato a far irruzione nell'immobile ha provato il colpo. Si è arrampicato al balcone, ha afferrato a mani nude il telaio dell'infisso provando a forzare energicamente i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Trova lo sconosciuto sul balcone che gli forza la finestra, allarme al 113: bloccatoAveva notato la finestra a ribalta rimasta aperta in un'abitazione al primo piano a Marghera e a quel punto un fuorilegge intenzionato a far... “A terra sul balcone, in un lago di sangue”. Orrore in Italia: la moglie lo trova così e svieneDramma nella serata del 12 febbraio a Licciana Nardi, piccolo Comune della provincia di Massa-Carrara con circa quattromila abitanti. Argomenti più discussi: Chiamate da cellulare anonimo: così si scopre l'autore; Iran: abbattuto un secondo jet da combattimento USA; Teheran, forti esplosioni.. Abbattuti due caccia USA. Salvati due piloti, uno disperso.; In ferie con lo scambio casa: quanto si risparmia per vivere nella villa di uno sconosciuto. Lo trova nudo addormentato sul divano di casa: oggi sono fidanzatiUn ingresso lasciato socchiuso e una musichetta fuori orario. Jenna N., la protagonista della storia, ha capito che qualcosa non andava quando, verso le due, un rumore insolito l’ha svegliata. Una ... 105.net CORRIDONIA - L'uomo si trova ai domiciliari e ieri ha spaccato il dispositivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri - facebook.com facebook Reggio Emilia, durante le pulizie di Pasqua trova 55 grammi di hascisc sotto il letto del figlio 23enne e lo denuncia ai carabinieri x.com