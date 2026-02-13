A Licciana Nardi, nella provincia di Massa-Carrara, la moglie ha trovato il marito disteso a terra sul balcone, in un lago di sangue, dopo che lui si è ferito gravemente con un coltello durante un episodio di lite. La donna, sconvolta dalla scena, è svanita sul posto e ha chiamato immediatamente i soccorsi. La polizia sta indagando sulle cause che hanno portato all’aggressione, che sembra essere scoppiata improvvisamente durante un alterco tra i due.

Dramma nella serata del 12 febbraio a Licciana Nardi, piccolo Comune della provincia di Massa-Carrara con circa quattromila abitanti. Una donna, rientrata a casa intorno alle 20.30, ha trovato il marito riverso sul balcone in una pozza di sangue, con evidenti ferite da arma da taglio sul corpo. La scena che si è trovata davanti è stata drammatica. L’uomo, 55 anni, molto conosciuto in paese, giaceva disteso sul pavimento del balcone della propria abitazione. Immediata la chiamata ai soccorsi, partita proprio dalla moglie sotto shock. La centrale operativa ha inviato sul posto i sanitari in codice rosso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “A terra sul balcone, in un lago di sangue”. Orrore in Italia: la moglie lo trova così e sviene

Rientrata nella sua casa di Licciana Nardi (Massa Carrara), una donna di 52 anni ha trovato il marito, un uomo di 55 anni, disteso sul balcone con numerose ferite da arma da taglio e ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma poco dopo si è sentita male e si è svenuta.

La vicenda di una bambina di 6 anni coinvolge aspetti profondi della psiche umana e solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e il benessere dei minori.

Contenuti correlati

Hanno messo una telecamera sulla testa di questa bambina

Argomenti discussi: Trovato morto sul balcone, tragedia nel borgo: l’allarme dato dalla moglie, l’uomo a terra, il coltello; Uomo trovato cadavere sul balcone: sul corpo i segni delle coltellate, l'sos dato dalla moglie; Giorno del Ricordo – 10 febbraio 2026; Non pagano più l’affitto: murato balcone in piazza.

Trovato morto sul balcone, tragedia nel borgo: l’allarme dato dalla moglie, l’uomo a terra, il coltelloColtellata fatale per un uomo di 55 anni. Indagano i carabinieri. La donna ha avuto un malore ed è stata portata al pronto soccorso di Fivizzano ... msn.com

Oggi ci fermiamo per onorare le vittime delle #Foibe e gli esuli giuliano-dalmati: donne, uomini e famiglie che hanno sofferto l’orrore della violenza e il dolore dell’allontanamento dalla propria terra. Ricordare non è retorica, è rispetto. È il modo con cui custodi - facebook.com facebook

Oggi ho letto parole importanti di memoria condivisa in occasione del Giorno del Ricordo. Penso però che per capire l’orrore subito dagli italiani dell’Istria e della Dalmazia, si debbano raccontare le loro storie e quello che davvero è accaduto in quella bellissi x.com