Champions oggi i quarti Barcellona-Atletico e Psg-Liverpool – La diretta

Oggi si disputano le partite di andata dei quarti di finale di Champions League. Nel programma ci sono il match tra Paris Saint-Germain e Liverpool al Parco dei Principi e il confronto tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou. Le gare si svolgono mercoledì 8 aprile e vedono le squadre affrontarsi in due incontri che chiudono il quadro dei quarti di finale.

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l'andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, tocca al big match tra il Psg e il Liverpool, al Parco dei Principi, e al derby di Spagna tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou. Si comincia alle 21. Dove vedere Barcellona-Atletico e Psg-Liverpool? Il derby di Spagna sarà trasmesso in diretta tv da Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (251). La gara sarà trasmessa anche gratis e in chiaro su TV8. Sfida visibile in streaming su Now e Sky Go. La partita dei quarti di Champions tra Psg e Liverpool è invece trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. —sportwebinfo@adnkronos. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Champions League, notte di quarti: Barcellona-Atletico e PSG-Liverpool accendono l’EuropaDoppio big match nell’andata dei quarti di finale: spettacolo al Camp Nou e al Parco dei Principi.

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