La Fiorentina e l' American dream dei due paisà Rocco e Joe finito troppo presto

La storia della Fiorentina e dei due amici Rocco e Joe rappresenta un capitolo significativo del calcio italiano. Commisso e Barone, uniti dalla passione per la squadra e un forte legame con l’Italia, avevano trasformato la Fiorentina in un progetto condiviso e familiare. Tuttavia, il loro sogno è stato interrotto troppo presto, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi e nel patrimonio della società.

C'è una traccia di muta mestizia che accompagna il sogno di Rocco Commisso e Joe Barone, un American dream cullato, coltivato e infine spezzato così tragicamente. Quando il destino scontorna le vite in maniera così decisa - Commisso se n'è andato oggi 17 gennaio 2025 a 76 anni, Barone all'arrivo dei 58 anni il 19 marzo 2024 - risulta immediato leggere in filigrana una parabola condivisa, che è stata loro ma che è appartenuta a tanti italianoamericani. Rocco e Giuseppe, con quei nomi di un'Italia antica, entrambi emigranti da bambini, senza volerlo, trascinati dalla necessità delle famiglie a caccia di fortuna oltreoceano, esploratori loro malgrado di un mondo che - negli anni 60 e 70 - si configurava e mandava ancora, dopo le grandi migrazioni di inizio Novecento, i suoi riflessi abbaglianti.

