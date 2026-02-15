Zatanna | la visione di Fennell troppo audace per il nuovo DC Universe Un progetto cancellato e sogni infranti

Emerald Fennell ha deciso di abbandonare il progetto di un film su Zatanna perché la sua idea era troppo innovativa rispetto alle aspettative del nuovo DC Universe. La regista aveva immaginato una storia più dark e complessa, che avrebbe sfidato i canoni tradizionali dei film di supereroi. Tuttavia, i produttori hanno ritenuto che questa direzione fosse troppo rischiosa e poco adatta al tono del franchise. Di conseguenza, il progetto è stato cancellato prima di arrivare alla fase di riprese.

La Visione Infranta di Zatanna: Emerald Fennell e i Limiti Creativi nel Nuovo DC Universe. La regista Emerald Fennell ha rivelato che la sua sceneggiatura per un film dedicato a Zatanna, la potente maga dell’universo DC, è stata abbandonata a causa di una direzione creativa considerata troppo audace e distante dalle convenzioni del genere supereroistico. Il progetto, nato nell’ambito di un piano più ampio per un universo DC più oscuro e soprannaturale, è stato archiviato con l’arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida dei DC Studios nel 2023. La decisione segna una battuta d’arresto per una visione autoriale che puntava a esplorare la complessità psicologica del personaggio, lontano dagli stereotipi del genere.🔗 Leggi su Ameve.eu Zatanna e il suo oscuro destino nell’universo assoluto di dc cosa aspettarsi Zatanna: due storie passate in sordina per (ri)scoprire la potentissima maga di DC Comics L’anno scorso in Italia sono uscite due nuove storie di Zatanna, la maga di DC Comics conosciuta per la sua potenza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Emerald Fennell parla del film DCU su Zatanna che è stato cancellato: Ero troppo lontana dal genere; Zatanna, Emerald Fennell rompe il silenzio sul film DC cancellato: La mia sceneggiatura era demente. Emerald Fennell parla del film DCU su Zatanna che è stato cancellato: Ero troppo lontana dal genereEmerald Fennell rivela perché la sua sceneggiatura su Zatanna per DC era troppo folle. Un film su un esaurimento nervoso che Hollywood non era pronta ad accettare. msn.com Emerald Fennell parla del suo progetto DC mai realizzato: il film su Zatanna e la sceneggiatura “folle” che non vide la luce. Scopri cosa ha raccontato la regista di Cime tempestose sul suo difficile passaggio nel mondo dei supereroi! #EmeraldFennell #Za facebook