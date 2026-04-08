Triste addio a Giuseppe | Aveva un cuore d’oro

Un uomo di 47 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lunedì pomeriggio sulla Sp 99. L’imprenditore edile era molto conosciuto nella comunità e faceva parte dell’Asd Rosia, dove era descritto come una persona disponibile e generosa. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, che ricordano il suo carattere aperto e il grande cuore. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che lo avevano incontrato nel corso degli anni.

di Laura Valdesi SOVICILLE "Disponibile. Generoso. Un cuore grande". Parole commosse quelle dell’ Asd Rosia di cui Giuseppe Federico, l’imprenditore edile di 47 anni morto in un incidente sulla Sp 99 lunedì pomeriggio, era parte integrante. Non solo perché il fratello Antonino era vice presidente della società calcistica, ma perché mettersi a disposizione della comunità faceva parte del suo dna. Una tragedia quella che ha scosso Rosia dove tutti si conoscono. E sono accorsi, compreso il sindaco Giuseppe Gugliotti, sul luogo dell’incidente. La dinamica è da ricostruire, i carabinieri se ne stanno occupando dopo lunghi accertamenti che hanno costretto a chiudere la strada per ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Triste addio a Giuseppe: "Aveva un cuore d’oro" Addio a Massimiliano Palmucci, cuore della Blockhaus Climbing Pescara: aveva 51 anniLutto nel mondo dell'arrampicata per la scomparsa di Palmucci e tantissimi i messaggi di cordoglio per lui. Leggi anche: Salò piange Paola: addio alla volontaria dal cuore d’oro Gina Lollobrigida - 1966 - The Sultans | French Drama Si parla di: Triste addio a Giuseppe: Aveva un cuore d’oro. Addio a Giuseppe Savoldi, il primo Mister Miliardo che guidò il Saronno di PreziosiIl dolore della famiglia: «Siamo fieri dei suoi valori». Il ricordo del figlio Gianluca e gli anni in riva al Lura tra carisma e passione ... varesenews.it Lutto nel mondo del calcio: addio a Giuseppe SavoldiLutto nel mondo del calcio italiano: si è spento all'età di 79 anni Giuseppe Savoldi, attaccante di origini bergamasche messosi in mostra con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli realizzando 169 ... fantacalcio.it