Addio a Massimiliano Palmucci cuore della Blockhaus Climbing Pescara | aveva 51 anni

Massimiliano Palmucci, figura centrale della Blockhaus Climbing Pescara, è morto a 51 anni a causa di una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. La sua passione per l’arrampicata lo aveva portato a conquistare numerose vette, ma la lotta contro il male si è rivelata più dura di qualsiasi parete. Oggi, gli amici e i compagni di squadra ricordano il suo entusiasmo e la determinazione che metteva in ogni salita, anche nelle sfide più difficili.

Lutto nel mondo dell'arrampicata per la scomparsa di Palmucci e tantissimi i messaggi di cordoglio per lui. Negli ultimi due anni la sua arrampicata più difficile. Non è riuscita a vincerla, ma il suo esempio resta. Il 14 febbraio l'ultimo saluto L'espressione è della Blockhouse Climbing Pescara ed è contenuta nel messaggio di cordoglio pubblicato sui social per ricordare Massimiliano Palmucci, scomparso a 51 anni. Proprio lui nel 2012 fondò la Blockhaus Climbing Garage, una stanza di 100 metri quadrati per consentire agli scalatori di arrampicarsi. Dal 2017 è diventata la a Blockhaus Climbing 2.