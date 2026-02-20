Togni Anev | Il governo mina la libertà d’impresa Ci saranno contenziosi

Togni di Anev denuncia che le recenti decisioni del governo mettono a rischio la libertà delle imprese energetiche. La causa è rappresentata dalle nuove normative, che secondo l’associazione potrebbero portare a lunghe controversie legali. Togni sottolinea che, nonostante l’intento di ridurre i costi dell’energia fosse condiviso, le misure adottate rischiano di ostacolare la crescita del settore. La questione rimane aperta e potrebbe portare a nuovi scontri tra aziende e istituzioni. La situazione resta in continua evoluzione e necessita di approfondimenti.

Il presidente dell'Associazione nazionale energia del vento contesta il dl Bollette approvato dal governo: "Purtroppo la politica guarda solo alle scadenze elettorali" Meloni duella con Macron, le lobby green, le società energetiche, allontana le urne. Il rischio ritorsioni dai pm di Milano L'ex Pd Fassina: "Bene tassare gli extraprofitti. Ma il governo improvvisa" "Il grande rammarico è che l'obiettivo di abbassare il costo dell'energia era largamente condiviso da tutti. Il problema è che però il governo ha scelto una scorciatoia". Simone Togni è presidente di Anev, l'Associazione nazionale energia del vento che riunisce oltre 120 aziende che operano nel settore eolico italiano.