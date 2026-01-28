Carnevale zone rosse a Venezia e controlli con il metal detector | a Rialto saranno vietati gli assembramenti

A Venezia tornano le zone rosse e i controlli con i metal detector per il Carnevale. Le autorità hanno deciso di rafforzare i controlli per evitare assembramenti a Rialto, dove sarà vietato radunarsi. Le restrizioni sono state annunciate per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti.

VENEZIA - Tornano le zone rosse a Venezia e in terraferma, accompagnate dall'utilizzo dei metal detector, in occasione del Carnevale. Lo ha deciso oggi il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi in Prefettura, in cui sono state definite le misure per lo svolgimento delle manifestazioni. Gli eventi prenderanno il via sabato prossimo, 31 gennaio, e saranno dislocati tra il centro storico e la terraferma dove saranno appunto reintrodotte le zone rosse affinché possa essere garantita l'accessibilità e la fruizione in sicurezza di una serie di aree già oggetto di precedenti provvedimenti, vietando l'accesso a chi adotti comportamenti contro l'ordine pubblico e la civile convivenza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

L’ipotesi di installare metal detector nelle scuole, avanzata dal ministro Valditara, ha incontrato resistenze tra i dirigenti scolastici, che evidenziano difficoltà legate ai tempi di controllo e alle aree non presidiate.

Da quasi un anno, a Napoli e in alcuni comuni della provincia, è attivo un piano di controlli all’ingresso delle scuole, con l’obiettivo di prevenire l’introduzione di oggetti pericolosi, come coltelli.

