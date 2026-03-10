La pace non può aspettare | oggi manifestazione contro le guerre davanti alla prefettura

Oggi alle 17 davanti alla prefettura di Genova si tiene una manifestazione contro le guerre, promossa da diverse associazioni e sindacati locali. Il corteo si svolge con lo slogan “La pace non può aspettare” e coinvolge gruppi che si oppongono ai conflitti armati, chiedendo azioni concrete per la pace. La manifestazione si svolge nel centro della città, attirando partecipanti di varia provenienza.

Presidio oggi alle 17.30 in largo Eros Lanfranco promosso da associazioni e sindacati: “Contro la violenza dei conflitti, per la pace tra i popoli” “La pace non può aspettare”. Con questo slogan diverse realtà associative e sindacali genovesi hanno organizzato una manifestazione contro le guerre in programma oggi pomeriggio alle 17.30 davanti alla prefettura, in largo Eros Lanfranco. L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di fermare i conflitti in corso e rilanciare un appello alla diplomazia e al dialogo tra i popoli. “Contro la violenza dei conflitti, per la pace tra i popoli”, si legge nel volantino diffuso dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Maggio Musicale: presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura. Con lo slogan: "La cultura non può aspettare"

Livorno, il coordinamento antimilitarsta scende in piazza: oggi la manifestazione contro tutte le guerre

