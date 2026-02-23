Si stacca una valanga | soccorsi in massa per escludere la presenza di dispersi e feriti

Una valanga si è staccata nel pomeriggio di domenica a Bormio 3000, causando un’ampia mobilitazione di soccorsi. La neve ha travolto alcune aree vicino alla terrazza panoramica, spingendo le squadre di emergenza a intervenire rapidamente per verificare eventuali dispersi o feriti. Operai e volontari si sono concentrati nel cercare persone rimaste sepolte, mentre le operazioni proseguono senza sosta. I soccorritori continuano a monitorare la situazione, cercando eventuali aggiornamenti.

Una slavina si è staccata nel pomeriggio di domenica in quota, nella zona della terrazza panoramica di Bormio 3000, facendo scattare un imponente dispositivo di soccorso. L’allarme ha mobilitato i vigili del fuoco, intervenuti con squadre specializzate per verificare l’eventuale presenza di persone travolte. Sul posto sono state inviate le unità Saf Neve (Speleo Alpino Fluviale), supportate dai droni della Sapr e da una squadra “ground” dotata di sistemi per la localizzazione dei telefoni cellulari, strumenti fondamentali in caso di ricerca sotto la neve. Le operazioni si sono svolte in stretto coordinamento con il Corpo nazionale soccorso alpino, la Polizia di Stato, i carabinieri e il servizio alpino della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Valanga si stacca in Italia, persone travolte: in azione i soccorsi, cosa sta succedendoNel primo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, una valanga si è staccata a Claviere, in alta Val Susa, al confine tra Italia e Francia.

Valanga si stacca dalla montagna, emerge un cadavere dalla neve: i soccorsi cercano altre personeUna valanga si è staccata nelle vicinanze di Ischgl, nel Tirolo austriaco, coinvolgendo l'area dell'impianto Pardatschgratbahn.

Il boato e si stacca una valanga sul Monte Baldo, tre scialpinisti si liberano dalla neve e si mettono in salvo. Paura per altri escursionistiBALDO BRENZONE. Una valanga si è staccata sul Monte Baldo. Sono rimasti coinvolti alcuni escursionisti che si sono estratti da soli dalla massa nevosa e si sono messi in salvo. L'allerta è scattata in ... ildolomiti.it

Ancora una sciagura ad alta quota. Una valanga si è staccata in Val Veny, sopra Courmayeur. Uno sciatore è morto, due sono feriti. Il soccorso alpino prosegue le ricerche per escludere che ci siano altre persone sotto la neve x.com