Fiamma nel motore a Dicomano | evacuato il treno linea bloccata

A Dicomano, un guasto tecnico a un motore alimentato a gasolio ha provocato l’evacuazione di un treno regionale alla stazione. La linea tra Firenze e Borgo San Lorenzo via Pontassieve è stata bloccata, causando l’interruzione del servizio. Nessuno è rimasto ferito durante l’evacuazione. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa fino al ripristino della situazione.

Un guasto tecnico a un locomotore alimentato a gasolio ha causato l’evacuazione di un treno regionale alla stazione di Dicomano, interrompendo il collegamento tra Firenze e Borgo San Lorenzo via Pontassieve. L’allarme è scattato quando il macchinista, accorgendosi di un’anomalia, ha deciso di arrestare il convoglio proprio presso lo scalo di Dicomano. Quello che era iniziato come un problema meccanico si è rapidamente trasformato in un’emergenza visibile, con la comparsa di fumo e fiamme dal motore del treno. Il coordinamento tra le diverse squadre dei vigili del fuoco e gli operatori di Ferrovie dello Stato ha permesso di allontanare i passeggeri dal veicolo prima che l’incendio prendesse piede. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamma nel motore a Dicomano: evacuato il treno, linea bloccata Treno deragliato nel Vallese, una valanga travolge il convoglio: feriti e linea bloccata nelle AlpiUn treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, lungo una delle principali direttrici ferroviarie alpine. Treno in fiamme a Rignano: linea bloccata, disagi per i pendolariAlle 7:25 di questa mattina, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Rignano sull'Arno per un principio di incendio su un treno diretto da... Argomenti più discussi: Auto a fuoco a Cerreto: fiamme spente dai vigili del fuoco; Camper in fiamme al casello autostradale; Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi paparazzati mentre passeggiano mano nella mano: ritorno di fiamma 5 anni dopo la rottura?. Il calciatore dell'Avellino ha smentito un ritorno di fiamma con l'ex moglie, ma ha confermato l'addio a Raffaella Fico - facebook.com facebook Tenere il cane alla catena è maltrattamento di animali, vita nuova per Fiamma. Brambilla: «Ne chiederemo l'affidamento» x.com