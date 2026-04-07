Paura per un locomotore in fiamme alla stazione di Dicomano

Nel tardo pomeriggio del 7 aprile, alla stazione ferroviaria di Dicomano si è verificato un incendio a bordo di un locomotore alimentato a gasolio. L’incendio ha provocato momenti di tensione tra i passeggeri presenti in stazione e su alcuni treni in attesa. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Attualmente non ci sono notizie di feriti o danni alle persone coinvolte.

DICOMANO – Paura nel tardo pomeriggio di oggi (7 aprile) alla stazione ferroviaria di Dicomano, dove un incendio è divampato a bordo di un locomotore alimentato a gasolio, seminando il panico tra i passeggeri in attesa e a bordo del convoglio. L’allarme è scattato poco dopo le 17,30, facendo convergere in piazza della stazione una massiccia mobilitazione di soccorsi coordinata dal comando dei Vigili del Fuoco di Firenze. Sul posto sono intervenute d’urgenza le squadre dei distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve, supportate dal personale della sede centrale, con due autobotti e un carro aria per fronteggiare le fiamme alimentate dal combustibile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Paura per un locomotore in fiamme alla stazione di Dicomano Paura per il locomotore in fiamme alla stazione di DicomanoDICOMANO – Paura nel tardo pomeriggio di oggi (7 aprile) alla stazione ferroviaria di Dicomano, dove un incendio è divampato a bordo di un locomotore... Treni: incendio di un locomotore a gasolio nella stazione di Dicomano. Evacuati passeggeri e personaleDICOMANO – I vigili del fuoco stanno intervenendo dal tardo pomeriggio di oggi, 7 aprile 2026, nel comune di Dicomano presso la stazione ferroviaria,...