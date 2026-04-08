Da venerdì, la circolazione sulla linea adriatica tra Foggia e Pescara riprenderà progressivamente. La riattivazione sarà graduale, coinvolgendo diverse fasce orarie e tratti specifici della tratta. La riattivazione si inserisce in un piano di ripristino del servizio, che interesserà diverse fasce orarie nel corso della giornata. Non sono stati segnalati ritardi o variazioni rispetto alla normale programmazione.

Da venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviariasulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara–Foggia, con una riduzione cautelativa della velocità. Per gli interventi di ripristino sono al lavoro oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Imprese Appaltatrici, impegnati senza sosta a partire dalle 19 di oggi. Proseguono, inoltre, i monitoraggi strumentali e visivi dell’infrastruttura interessata dalla frana da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. Per far fronte all’interruzione, Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza e informazione nelle stazioni e ha previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Linea adriatica, tratta Foggia-Pescara, riattivazione graduale da venerdì

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CHIUSURE STANOTTE Sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, in modalità alternata. #lattacco #autostradaA14 #foggia #chiusure - facebook.com facebook

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