Frana Molise Fs | su tratta Foggia-Pescara riattivazione della circolazione dei treni da venerdì

Da venerdì sarà riattivata la circolazione dei treni sulla tratta Foggia-Pescara, colpita di recente da una frana nel Molise. Sul luogo sono presenti più di 60 tecnici impegnati nelle operazioni di ripristino della linea ferroviaria adriatica. La riattivazione è stata comunicata dalle Ferrovie dello Stato, che hanno coordinato le attività di riparazione e messa in sicurezza della tratta.

Da venerdì 10 aprile, alle ore 6, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara-Foggia, con una riduzione cautelativa della velocità. Per gli interventi di ripristino sono al lavoro oltre 60 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e imprese appaltatrici, impegnati senza sosta. Proseguono, inoltre, i monitoraggi strumentali e visivi dell'infrastruttura interessata dalla frana di Petacciato (Campobasso) da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. Nel corso della giornata di venerdì e fino al completo ripristino della capacità dell'infrastruttura, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Frana Molise, Fs: su tratta Foggia-Pescara riattivazione della circolazione dei treni da venerdì Linea adriatica, tratta Foggia-Pescara, riattivazione graduale da venerdìDa venerdì 10 aprile, alle ore 6 di mattina, sarà progressivamente riattivata la circolazione ferroviariasulla linea Adriatica, lungo la... Frana Molise, venerdì la ripresa della circolazione dei treni8 aprile 2026 - Si è svolto il tavolo operativo convocato al MIT dal Ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate dal maltempo sul... Temi più discussi: Frana in Molise, Decaro: Rischio isolamento per la Puglia. Ferrovia e autostrada restano bloccate; Frana Molise, Italia divisa in due. Gli esperti: Si riattiva da 110 anni. IL VIDEO; Linea Adriatica, circolazione sospesa per allarme frana in Molise; Frana Petacciato: la circolazione ferroviaria resta sospesa, rimborso integrale dei biglietti. Frana in Molise dichiarato lo stato d'emergenza: riunione con Meloni. Puglia isolata, Italia spaccata in due. «A14 e linea ferroviaria riaperte prima del previsto»Dopo la riattivazione della frana di Petacciato, in Molise, che ha determinato la chiusura dell'autostrada A14 e della linea ferroviaria adriatica, è stato sospeso ... leggo.it Frana in Molise, in Cdm i primi fondi per l'emergenzaLa costa adriatica isolata. Ancora chiuse A14 e linea ferroviaria. Ciciliano: 'Riattivazione in tempi più brevi del previsto'. Decaro: 'Servono un intervento immediato e piani d'emergenza' (ANSA) ... ansa.it Disagi alla stazione di Lecce dopo la frana in Molise: treni cancellati e lunghe file al botteghino fin dalle prime ore del mattino. - facebook.com facebook Frana in Molise, l’intervento del governo: in corso le verifiche tecniche, la riunione presieduta da Giorgia Meloni x.com