Le sneakerine, conosciute anche come ugly shoes, sono tornate di tendenza questa primavera, attirando l’attenzione di molte celebrità. Queste calzature, che un tempo si vedevano solo sui palchi e sui set, sono ora diventate un must-have quotidiano. Le ballerine, che in passato erano considerate scarpe comode e semplici, si sono evolute fino a conquistare gli armadi di chi cerca comfort senza rinunciare allo stile.

Dopo aver superato i confini del palcoscenico, le ballerine sono approdate ai nostri piedi diventando la calzatura flat più comoda e di cui non riusciamo proprio a stancarci. Il merito non è solo della loro praticità, ma della capacità di rinnovarsi e cambiare forma per adattarsi alle nostre esigenze. Tra i mix & match più riusciti c’è quello con le décolleté che ci ha regalato le slingback, senza dimenticare la combo ballerine e Mary Jane che ha dato vita a una scarpa easy e un po’ retrò. Ma questa primavera la moda ha deciso di stupirci e di portare alla ribalta un modello che avevamo intravisto qualche stagione fa e che molte di noi hanno voluto dimenticare, ma invano: le sneakerine. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tremate tremate, le sneakerine sono tornate. Le ugly shoes di questa primavera amate dalle celebs che vorrai avere anche tu

Le uniche scarpe che vorrai indossare questa primavera sono le slimline trainersC’è stato un tempo in cui le suole platform vertiginose, i volumi esagerati e l’estetica “chunky” dominavano lo street style nelle scorse stagioni.

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