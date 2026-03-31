Le uniche scarpe che vorrai indossare questa primavera sono le slimline trainers

Questa primavera, le scarpe più desiderate sono le slimline trainers, che sostituiscono le scarpe con suole alte e voluminose che hanno caratterizzato le stagioni passate. In passato, le calzature con suole molto alte e design massicci erano molto popolari nello street style, ma ora si preferiscono modelli più sottili e minimalisti.

C’è stato un tempo in cui le suole platform vertiginose, i volumi esagerati e l’estetica “chunky” dominavano lo street style nelle scorse stagioni. Ma la moda, nella sua ciclica e affascinante evoluzione, ha deciso di fare un passo indietro per compierne due in avanti verso la pura eleganza. Questa primavera esige leggerezza, e il nostro guardaroba è finalmente pronto a risponderle sussurrando, non gridando. Benvenute nell’era delle slimline trainers: sneakers dal profilo bassissimo, aerodinamiche, quasi rasoterra. Sono calzature che abbracciano il piede assecondandone la forma naturale, restituendo alla caviglia tutta la sua grazia e bilanciando magistralmente i pantaloni a gamba larga e le gonne midi che domineranno i mesi più caldi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Le uniche scarpe che vorrai indossare questa primavera sono le slimline trainers Articoli correlati Bye Bye tacchi, le sneakers bianche sono le scarpe effortless della primavera da indossare all day. Dall’ufficio all’aperitivoCon l’arrivo della bella stagione, il diktat è uno solo: liberare i piedi dalle costrizioni senza rinunciare allo chic. Le sneakers nere sono ancora le scarpe passe-partout da indossare da mattina a sera. Anche in primavera. 12 modelli in offertaDifficile resistere al fascino delle sneakers, la scarpa a lungo considerata un modello sportivo, negli ultimi anni è stata ufficialmente sdoganata... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Dalle ballerine alle décolletées, le scarpe da comprare secondo le tendenze moda Primavera 2026; Ele A a Roma: il Pixel Tour conquista Largo Venue; La giacca napoleonica è la tendenza che conquista la moda per la primavera 2026; Delitto di Garlasco: Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino. Dalle ballerine alle décolletées, le scarpe da comprare secondo le tendenze moda Primavera 2026Dai modelli minimal a quelli più colorati e audaci, le scarpe di questa Primavera 2026 trasformano ogni outfit in un gesto di stile immediato. elle.com Ha masticato le scarpe. Di nuovo. Le stesse scarpe. Le uniche che ti piacevano davvero. Sei lì, la scarpa in mano, lui che ti guarda con quella faccia. Quella faccia da “non so di cosa stai parlando ma sei bellissimo quando fai così.” E per un secondo — solo u - facebook.com facebook