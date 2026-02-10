I mocassini loafer si sono affermati come le scarpe più richieste dell’inverno, e molti li indossano anche in primavera. Hanno preso il posto di sneakers e stivali, diventando le preferite dello street style mondiale. Ora sono un must-have per chi cerca comodità senza rinunciare alla moda.

I mocassini loafers hanno ufficialmente spodestato sneakers e stivali dal trono dello street style globale. Dalle passerelle di Milano alle strade di New York, fino alle piste ciclabili di Copenaghen, queste calzature hanno compiuto la metamorfosi perfetta: da simbolo rigido dell’uniforme collegiale alla scarpa go-to delle it girls. Il mocassino loafer non è una scarpa democratica nel senso banale del termine; è democratica perché si adatta a chi ha personalità. Non slancia la gamba come uno stiletto, non ha l’aggressività sportiva di una sneaker costosa. Il mocassino richiede una certa sicurezza interiore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I mocassini loafer sono le it-shoes dell’inverno (e le sfrutti anche in primavera)

