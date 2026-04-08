Trekking tra i ciliegi in fiore

Nella Tuscia, si svolge di nuovo la passeggiata tra i ciliegi in fiore a Celleno, un appuntamento che attrae gli appassionati di trekking e di escursioni all’aperto. L’evento si rivolge a chi cerca un’esperienza semplice e naturale, immersa nella bellezza dei paesaggi primaverili. La manifestazione si ripete ogni anno, offrendo l’opportunità di passeggiare tra gli alberi in fiore e godere dell’aria fresca della campagna.

Nel cuore della Tuscia torna la Passeggiata tra i ciliegi in fiore di Celleno, un evento pensato per gli amanti del turismo sostenibile, del trekking leggero e delle esperienze outdoor autentiche. Appuntamento domenica 12 aprile.Nel borgo a 90 minuti da Roma, l'iniziativa propone una passeggiata. 🔗 Leggi su Romatoday.it Un trekking guidato tra i ciliegi in fiore e le bellezze di CellenoDomenica 12 aprile è in programma, a Celleno, una passeggiata guidata dedicata a tutti gli appassionati dei trekking e delle attività all'aria aperta. Leggi anche: “Passi fioriti”, Trekking sensoriale tra i ciliegi di Vignola TOP 12 Spring Trips 2026 You’ll Never Forget Temi più discussi: Celleno, passeggiata tra i ciliegi in fiore: trekking nella natura nel borgo fantasma della Tuscia; Ecco dove ammirare lo spettacolo della fioritura dei ciliegi a Roma; Fns Cisl sull’aggressione di ieri al carcere di Viterbo; 3 mete da visitare in Friuli Venezia Giulia ad Aprile tra mare, mosaici e colline in fiore. Trekking tra i ciliegi in fioreNel cuore della Tuscia torna la Passeggiata tra i ciliegi in fiore di Celleno, un evento pensato per gli amanti del turismo sostenibile, del trekking leggero e delle esperienze outdoor autentiche. romatoday.it Celleno, passeggiata tra i ciliegi in fiore: trekking nella natura nel borgo fantasma della TusciaPer gli amanti del trekking, delle passeggiate nella natura e dei paesaggi autentici, arriva un evento da non perdere nel cuore della Tuscia: la Passeggiata tra i ciliegi in fiore di Celleno, in progr ... newtuscia.it Trekking nelle Langhe: da Neive a Barbaresco (Cuneo) e ritorno 13 km di meraviglie! - facebook.com facebook L’antica ferrovia diventa percorso trekking, Sant’Ellero-Saltino Vallombrosa: ecco tutte le info x.com