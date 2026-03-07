L’Iran chiede scusa ai Paesi vicini per i raid e avverte | Hormuz aperto attacchiamo solo navi Usa e Israele Trump | Da bulli a perdenti – La diretta

L’Iran ha espresso scuse ai Paesi vicini per i raid condotti e ha precisato che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto, con attacchi mirati esclusivamente a navi statunitensi e israeliane. Nel frattempo, l’esercito israeliano prosegue le operazioni a Teheran e ha accusato l’Iran di aver impiegato bombe a grappolo durante le offensive. La guerra nel Medio Oriente entra nel suo ottavo giorno con queste tensioni in aumento.

Nell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente, l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a grappolo. Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definisce «stupide» le domande dei giornalisti sull’aiuto della Russia all’Iran. E secondo alcune indiscrezioni pensa a una missione di terra. Dall’inizio della guerra di sabato, sei soldati americani sono stati uccisi e 18 sono rimasti feriti nei contrattacchi iraniani, secondo il bilancio offerto dal Pentagono. Il presidente iraniano Pezheshkian ha risposto a Trump: «Non ci arrenderemo a Usa e Israele». L’Iran ha lanciato nuovi missili contro lo Stato ebraico, che ha effettuato altri lanci verso Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

Iran: ‘Hormuz aperto, colpiremo solo navi Usa e Israele’TEHERAN, 07 MAR – “Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo.

Pezeshkian ai paesi vicini: “Chiediamo scusa. Non li colpiremo più”. Iran: “Nuovi attacchi contro Israele e basi Usa”Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi vicini per gli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro...

Approfondimenti e contenuti su Iran chiede.

Temi più discussi: Crosetto: Io a Dubai? C'erano i miei figli, avrò sbagliato da ministro. Chiedo scusa. Tajani: Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. Inaccettabili le rappresaglie sugli altri Paesi.; Iran, la guerra vista dai giovani in esilio; Meloni comprende Trump sull'Iran. Gli avvisi di Tajani e la scuse di Crosetto. No all'uso di basi italiane; Crosetto a Dubai: 'Ho sbagliato ma lì c'erano miei figli'. M5S attacca.

Iran, Pezeshkian chiede scusa ai Paesi vicini per i raid: Non li attaccheremo se gli attacchi non partiranno da lì. I Pasdaran rivendicano la distruzione di un radar Usa.Ottavo giorno di guerra in Iran. Tutti gli aggiornamenti di sabato 7 Marzo. Le mosse degli Usa e di Israele e le risposte di Theran ... affaritaliani.it

Putin parla con l’Iran, ora Pezeshkian chiede scusa: il messaggio ai Paesi colpitiL’Iran non si arrenderà mai a Israele e agli Stati Uniti, ma intanto chiede scusa ai Paesi Colpiti negli ultimi giorni. Lo ha dichiarato Masoud Pezeshkian, presidente iraniano, sottolineando che i nem ... strettoweb.com

Il presidente Usa Donald Trump esclude negoziati e chiede la resa incondizionata dell’Iran. Intensi bombardamenti su Teheran e Beirut, mentre i pasdaran colpiscono basi Usa nel Golfo - facebook.com facebook

Iran, stanno finendo i missili da lanciare e calano anche i droni. E chiede aiuto alla Cina x.com