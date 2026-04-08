Tregua Usa-Iran l’Ue tira il fiato ma avverte | ci sono ancora rischi di carenze di gas e carburante e non solo

L’Unione europea ha commentato positivamente il recente accordo tra Stati Uniti e Iran, che ha portato a una tregua tra le due nazioni. Tuttavia, le autorità comunitarie hanno espresso preoccupazione riguardo ai possibili rischi di carenze di gas e carburante, sottolineando che le sfide nel settore energetico non sono ancora risolte. La situazione continua a essere monitorata da vicino, con attenzione anche ad altri aspetti legati alla stabilità della regione.

Bruxelles, 8 aprile 2026 – L’ Unione europea ha accolto con favore il cessate il fuoco di due settimane raggiunto tra Stati Uniti e Iran grazie alla mediazione del Pakistan, annunciato appena 90 minuti prima della scadenza dell’ ultimatum “apocalittico” con cui il presidente statunitense Donald Trump aveva minacciato su Truth di annientare la “civiltà iraniana”. A Bruxelles la tregua viene letta come un primo passo verso la de-escalation, ma senza illusioni sulla rapidità di un ritorno alla normalità, soprattutto sul fronte energetico, dove la Commissione avverte già che gli effetti della crisi saranno destinati a protrarsi. Crisi energetica, Salvini: Escludo piano per il razionamento di carburante “Accolgo con favore il cessate il fuoco di due settimane concordato ieri sera tra Stati Uniti e Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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