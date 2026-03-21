L’Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas, citando rischi legati alla guerra con l’Iran. La richiesta riguarda principalmente l’Italia, che si trova a dover riconsiderare le proprie strategie di accumulo di riserve, mentre le autorità europee cercano di gestire la situazione in un contesto di tensioni internazionali.

Gli Stati membri dell’Ue sono stati sollecitati ad abbassare gli obiettivi di stoccaggio del gas a causa della guerra con l’Iran. La notizia è stata resa nota dal Financial Times, che ha visionato una lettera del Commissario europeo per l’energia. In questa, Dan Jørgensen spiegava ai ministri dell’energia di non affrettarsi a ricostituire le riserve di gas esaurite e di utilizzare la flessibilità per ridurre la domanda da parte delle famiglie e dell’industria. Il motivo sarebbe l’attuale momento di tensione geopolitica. L’accorgimento è quello di abbassare l’obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas all’80% della capacità: 10 punti percentuali in meno rispetto agli obiettivi ufficiali dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stoccaggio gas, l’Ue chiede di ridurre gli obiettivi: ci sono rischi per l’Italia

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