Iran cosa succede con la tregua | petrolio e gas in calo Trump | Un grande giorno per la pace – La diretta

Dopo l’annuncio di una tregua di due settimane nella guerra del Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, i prezzi di petrolio e gas hanno iniziato a diminuire. La notizia ha portato a reazioni da parte di alcune figure politiche, tra cui l’ex presidente statunitense, che ha commentato positivamente l’accordo, definendolo un grande giorno per la pace. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si attendono sviluppi futuri.

Subito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a scendere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Usa aiuteranno a regolare il traffico nello Stretto di Hormuz. Mentre i cittadini di Teheran sono in piazza a festeggiare, Iran e Oman potranno imporre tariffe alle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. Come parte di un accordo di cessate il fuoco di due settimane mediato dal Pakistan. L’Iran prevede di utilizzare i ricavi per la ricostruzione. Teheran e l’Oman condividono i diritti territoriali sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Open.online Trump e Iran verso la pace, cosa succede ora: terremoto-petrolio, la richiesta di TeheranDonald Trump annuncia la sospensione dell'ultimatum "mortale" contro l'Iran, due settimane di cessate il fuoco e di essere vicini a un accordo di... Prezzi, basta la parola: forte calo di gas e petrolio dopo l’annuncio di Trump sui colloqui con l’IranRipercussioni immediate all’annuncio di Trump sui colloqui «molto positivi» con Teheran e la conseguente sospensione degli attacchi alle... Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump; Medio Oriente, Trump: 'L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani' - LIVEBLOG; Comunicazione Italiana. IRAN, TRUMP: NON VOGLIO CHE UNA CIVILTÀ MUOIA STANOTTE | Vance obiettivi raggiunti, guerra finirà a breveUltimatum di Trump per la guerra in Iran, cosa succede: possiamo distruggervi in una notte. Gli scenari, gli effetti e i rischi: le novità su Khamenei jr ... ilsussidiario.net L’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereL’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di stanotte in Italia. Se entro questa data la Casa bianca e ... tpi.it Papa Leone: «Inaccettabile la minaccia contro l’Iran». Un richiamo netto: prima ancora del diritto internazionale, c’è una responsabilità morale. Il Pontefice invita a fermare l’escalation, proteggere gli innocenti e tornare al dialogo per la pace. #PapaLeone #Pa - facebook.com facebook Sia gli Stati Uniti sia l’Iran stanno presentando il cessate il fuoco come una propria vittoria x.com