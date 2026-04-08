Tregua in Iran sospiro di sollievo anche per l’Italia Soddisfazione da Meloni e Farnesina

Una tregua in Iran ha portato un sollievo anche in Italia, con reazioni positive da parte del governo e della Farnesina. La politica italiana ha commentato le dichiarazioni del presidente americano, che sono arrivate dopo le tensioni tra maggioranza e opposizione avvenute nelle ore precedenti. La situazione ha attirato l’attenzione del paese, che osserva con attenzione gli sviluppi internazionali e le reazioni dei leader mondiali.

La politica italiana reagisce alle parole del presidente americano Trump dopo le tensioni di ieri sera tra maggioranza e opposizione. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Tregua in Iran, sospiro di sollievo anche per l’Italia. Soddisfazione da Meloni e Farnesina Leggi anche: Iran, Mantovano: "Tirato un sospiro di sollievo. Si arrivi a pace vera, stabile" Bosnia Italia, Gattuso tira un sospiro di sollievo: novità importantissima dall’allenamento odiernodi Alberto PetrosilliBosnia Italia, ottime notizie dall’allenamento odierno per Rino Gattuso: regolarmente in gruppo Scamacca e Bastoni Buone notizie... Tregua in Iran, sospiro di sollievo anche per l'Italia. Soddisfazione da Meloni e Farnesina